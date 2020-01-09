Микроавтобус на Литейном получил удар сзади и потерял колесо спереди

Небольшая авария затрудняет движение по Литейному проспекту в центре Петербурга днём 9 января.

У дома 41 по Литейному столкнулись два или три автомобиля. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видны только два – легковой «Мерседес» и микроавтобус с отвалившимся колесом, но в комментариях участники группы отмечают, что был третий участник. «Там ещё третья машина была, в которую «Боксер» попал», – пишет Андрей.

Машины перекрыли две полосы, объезжать их приходится по трамвайным путям. Сильного затора, впрочем, не наблюдается.





Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм. Вообще сегодня в городе спокойно на дорогах: сообщений об авариях мало и почти пусто – 2 балла после утреннего 4-балльного максимума.



