У Никольского Большеохтинского храма появится церковный дом. Смольный выделил приходу землю для строительства

Приход Никольского Большеохтинского храма получил участок на пересечении проспекта Металлистов и Шепетовской улицы — по-соседству с храмом. Соответствующее постановление правительства Петербурга было опубликовано 9 января. На участке приход построит церковный дом с крестильней и воскресной школой.

Как пояснили «Фонтанке» в приходе, приход получил в безвозмездное пользование участок площадью 644 кв. метра. Он примыкает к храму. На этой территории будет возведен церковный дом, в котором, в том числе, будут крестильня, воскресная школа и ризница. Проект двухэтажного здания уже разработан.

Договор безвозмездного пользования с религиозной организацией город заключит в течение месяца. Отведенный по условиям договора срок строительства — 10 лет.

Никольская церковь является памятником регионального значения «Церковь чудотворца Николая Мирликийского». Она стоит на территории Большеохтинского кладбища. Храм был возведен в 1812–1814 гг. на средства купца Григория Никонова. В 1912 году построили придел.







