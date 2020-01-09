Финляндия начинает испытания истребителей. Силы обороны протестируют претендентов на госзакупку в 10 млрд евро

В ближайшие недели военно-воздушные силы Финляндии проведут испытания нескольких истребителей, которые являются претендентами на замену нынешним Hornet. Об этом 9 января сообщает Yle.

Финским военным важно оценить, насколько обещания производителей соответствуют реальности в зимних условиях.

«Мы хотим взглянуть на системы, производительность, летные характеристики, функциональность в зимний период и все, что с этим связано», – заявил начальник отдела испытаний ВВС подполковник Кари Русанен.

Тестовые полёты начались 9 января на базе ВВС в Сатакунта недалеко от Тампере. Лётчикам предстоит оценить европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, шведский Gripen E, американские Super Hornet и F-35.





Вместе с кандидатами на место в авиафлоте ВВС в Финляндию прибудут иностранные подразделения, от 70 до 100 человек.

Поставщика 64 истребителей для ВВС, на закупку которых будет выделено 7–10 млрд евро, выберут в 2020 году. Предполагается, что новые военные самолёты будут введены в эксплуатацию в конце 2020-х годов. Сейчас на вооружении у ВВС республики – 57 воздушных судов Boeing F/A-18C Hornet.

Претенденты на переоснащение флота ВВС уже прилетали в Финляндию летом.