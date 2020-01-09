Роскомнадзор: На «Нарве», «Скандинавии» и «России» мобильная связь есть, а на «Чуйском тракте» пользоваться ей некому

Специалисты Роскомнадзора проверили доступность мобильной связи на 32 федеральных трассах. В Центральной России и на Северо-Западе все в порядке, в Сибири ловит плохо.

О результатах замеров за последний квартал 2019 года регулятор сообщает 9 января. Операторами из «большой четверки» полностью покрыты восемь трасс, в том числе из Петербурга в Москву, Эстонию и Финляндию. Нет проблем с приемом на А-132 в Смоленской области, М-3 «Украина», А-280 в Ростовской области, А-290 из Краснодарского края в Крым и А-310 в Челябинской области.

Полное покрытие хотя бы одним из операторов зафиксировано на трассах М1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270, Р-23, А-147, А-300, А-320, Р-254 «Иртыш».

Хуже всего ловит на трассах А-360 «Лена» и Р-265 «Чуйский тракт». Роскомнадзор отмечает, что виной тому несколько факторов: там нет не только дорог и электричества, но и людей. «Отсутствие связи наблюдается в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью», – отметил регулятор.



