В Урюпинске по распоряжению мэра уволили главреда местной «Правды». Она промахнулась с политическими приоритетами

Ольга Шушлебина лишилась должности главного редактора «Урюпинской правды» после того, как на страницах газеты «понизила» федерального чиновника. Об этом 9 января пишет «Российская газета».

По информации издания, в одном из выпусков Шушлебина разместила фотографию федерального политика ниже снимка областного депутата. Реакцией на это стало предложение главы администрации Урюпинска Юрия Хорошенькова освободить должность по собственному желанию.

Шушлебина отказалась и была уволена по 278-й статье Трудового кодекса, которая позволяет расстаться с сотрудником без объяснения причин. Редакторы местных СМИ написали письмо в поддержку коллеги и направили его в областную администрацию. Под обращением подписались 19 человек, ответа на него пока нет. Хорошеньков также воздерживается от комментариев – застать его на рабочем месте журналисту «Российской газеты» не удалось.

Ольга Шушлебина добивается возвращения в газету через суд. Урюпинский горсуд зарегистрировал её иск в середине декабря, очередное собеседование назначено на 10 января. Как утверждает адвокат журналистки Денис Мартинков, её не имели права увольнять по 278-й статье: годовой иммунитет сотрудникам «Урюпинской правды» обеспечило участие газеты в предвыборной кампании.



