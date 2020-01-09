Расшифровка рун указала на одно из древнейших предсказаний климатической катастрофы

Рунический камень из Рёка (Rok runestone), воздвигнутый викингами около 1200 лет назад, мог служить предостережением перед глобальным климатическим кризисом, которого опасались древние скандинавы. К такому выводу пришли шведские ученые, проанализировав надпись из более 700 рун.

Как пишет 9 января «Лента.ру» со ссылкой на издание Science Alert, исследователи полагают, что в тексте идёт речь о короле остготов Теодорихе Великом, правившем в VI веке на территории современной Италии, и о погибшем в сражении Вемуде, который был сыном мастера рунического письма по имени Варин. Теперь «сражения» интерпретируют как метафору тяжёлых погодных условий. «Конфликт между светом и тьмой, теплом и холодом, жизнью и смертью», по мнению учёных, описывает конец света. Согласно скандинавским мифам, ему предшествует Фимбулвинтер – трёхлетняя зима.

В 536 году нашей эры, когда жил мастер письма Варин, после масштабных извержений вулканов началось резкое похолодание. Из-за голода население Скандинавского полуострова сократилось вдвое. Автор опасался повторения этого несчастья и считал его предвестником конца света – Рагнарёка.







