Путин в Черном море наблюдал, как летят «Кинжалы», «Москиты» и «Калибры»

Совместные учения Черноморского и Северного флотов закончились 9 января вблизи Севастополя. Владимир Путин наблюдал за ними с борта того же крейсера, что и 17 лет назад.

Путин прибыл в Севастополь на совместные учения Северного и Черноморского флотов. За пусками ракет "Кинжал" и "Калибр" он наблюдал с ракетного крейсера "Маршал Устинов". Учения прошли успешно. pic.twitter.com/FqEAt6i66b — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 января 2020 г.

Президент России отдал приказ о свертывании группировки после того, как главком ВМФ РФ Николай Евменов доложил, что все прошло успешно. Об этом сообщает РИА Новости. Участие в учениях принимали более 30 кораблей, подводная лодка и 40 летательных аппаратов. С истребителей Миг-31К стреляли ракетой «Кинжал», с фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» – гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Калибр». Также с катеров в небо пустили противокорабельные ракеты «Москит».





Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» pic.twitter.com/JjXsN1wUW9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 января 2020 г.

Учениями руководил Евменов, на борту ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов» также присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и российский президент. На этом же крейсере в 2003 году он наблюдал за совместными учениями Балтийского и Северного флотов. Тогда на борт пригласили польского президента и военных наблюдателей из Великобритании, Германии, Литвы, Нидерландов, США и Швеции.

«Лично наблюдал за учениями с борта ракетного крейсера»: Путин в Крыму показал, что такое правильные ракетные пуски pic.twitter.com/O6rdYkakNg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 января 2020 г.



