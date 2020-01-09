Центробанк опустил официальный курс евро после праздников

Банк России впервые в новом году обновил официальные курсы валют. Евро и доллар существенно подешевели.

Как следует из данных ЦБ, в пятницу, 10 января, официальный курс евро к рублю опустится на 1,32 рубля — до 68,05 рубля, а курс доллара станет меньше на 67,17 копейки — до 61,23 рубля. На Московской бирже по состоянию на 14:26 валюты торгуются у отметок 67,9 и 61,2 соответственно.

Напомним, что курсы валют меняются на фоне резких колебаний цены на нефть из-за событий на Ближнем Востоке. Накануне, 8 января, впервые за полгода Brent стоила больше $70.



