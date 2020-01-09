Митинги по-абхазски. Протестующие взяли штурмом администрацию президента

Митингующие, которых призвали выйти на улицы Сухуми партия «Амцахара» и другие оппозиционеры, ворвались в здание администрации Хаджимбы.

«Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии, им противостоят правоохранители», – сообщает 9 января РИА Новости.













Штурм начался в 13.00 по местному времени (14.00 по Москве). Всего на набережной Махаджиров собралось несколько сотен человек. Наиболее активные участники протестов выбили дверь и несколько стекол, после чего пошли на штурм. Охранники не смогли сдержать толпу. СМИ сообщают также о стычках с силовиками.

МИД РФ в своем информационном сообщении отмечает, что протестующие предпринимали «попытки незаконно проникнуть внутрь государственного учреждения» действующего главы государства. Российская дипмиссия работает в обычном режиме.

Напомним, что 9 января Абхазский кассационный суд начал рассматривать жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии. Ранее Верховный суд признал законными итоги второго тура. Оппозиционеры призвали сторонников выйти на улицы. В итоговом туре Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, Квициния – 46,17%. Разрыв между кандидатами составил чуть более 1000 голосов.