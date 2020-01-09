Посейдон и Дива в море Тёмочек и Сонечек – кто в России скоро будет отмечать год жизни

Самыми популярными именами для новорождённых детей по итогам 2019 года стали имена на букву А: таких два среди четырёх мужских и два среди пяти женских. Среди самых редких есть имена, некогда весьма распространённые, например Матрёна и Елисей.

В топ имён для мальчиков вошли Артём, Александр, Михаил и Иван, в топ имён для девочек – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Об этом 9 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС).

Самые редкие мужские имена: Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а женские: Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Любопытно, что первых двух детей, родившихся в Петербурге в 2020 году (оба мальчики), назвали не самыми распространёнными именами – Матвей и Давид.





С 2018 года (когда был запущен единый реестр ЗАГС) в России, по статистике, мальчиков рождается больше, чем девочек (51,45%). В 37% случаев на свет появляется первый в семье ребёнок, также в 37% – второй, в 17% – третий.



