В Госдуму внесли проект новых штрафов против «зайцев» на платных трассах

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о новых штрафах для автомобилистов. Он устанавливает ответственность за проезд по платным трассам без оплаты.

Документ опубликован в базе Госдумы. Он предлагает внести изменения в главу 12 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которые введут штрафы за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог».

Согласно законопроекту, для легковых автомобилей штраф составит 2,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов – 5 тысяч рублей. Взиматься он должен с владельца транспортного средства, а если собственник – иностранный перевозчик, то с водителя.

Если в течение 60 дней с момента привлечения к административной ответственности все же оплатить проезд, то штраф будет отменен, а производство по делу об административном правонарушении прекращено. Фиксировать нарушения должны камеры или специальные техсредства в автоматическом режиме.





Законопроект призван «сформировать в обществе культуру оплаты проезда по платным дорогам», говорится в пояснительной записке к документу. Это связано с планами по созданию в России системы free-flow (свободный поток), которая исключает классические пункты взимания платы на платных дорогах. Первая такая система должна появиться на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье в рамках проекта по созданию и эксплуатации единой системы взимания платы.

Поскольку система «свободного потока» постоплатна, необходим «эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд». Однако в действующем законодательстве его нет, что не позволяет внедрить эту систему. Как отмечают авторы законопроекта, это стандартная мировая практика, к примеру в Италии штраф за неоплату проезда по платной дороге составляет 300 евро, в Австрии – 120 евро, а в американском штате Калифорния – 57 долларов.