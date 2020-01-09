«Ни одна страна никогда не противодействовала США так, как мы». Иран анонсировал новые атаки на позиции американцев
После отказа исламской республики от каких-либо контактов с Америкой армия Ирана пообещала ответные действия.
«Ни одна страна никогда не противодействовала Соединенным Штатам так, как мы. Мы сбросили десятки ракет в самое сердце американской базы в Ираке, и они не смогли ничего сделать», – цитирует 9 января заявление контр-адмирала Али Фадави издание Tasnim.
Иранские военные уже идентифицировали не менее 104 американских объектов в регионе, которые могут стать потенциальный мишенью, если американцы «снова допустят какую-либо ошибку».
Ранее постпред исламской республики в ООН Маджид Тахт-Раванчи отказался от предложения американской коллеги Келли Крафт начать переговоры «без каких-либо предварительных условий». Накануне Тегеран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. Как пишет Washington Post со ссылкой на свои источники, иранская атака была спланирована так, чтобы нанести минимальные потери и «сохранить лицо», избежав войны.
Справка:
Резкое обострение военной обстановки в регионе произошло после того, как генерал Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс», был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США, нанесенного по приказу президента страны Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран выпустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные, в том числе по авиабазе Эйн-аль-Асад и аэродрому в Эрбиле. Погибли более 80 человек – не американцы, а иракские граждане, которые находились на базе. Также парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями. После обстрела военных баз 8 января президент США выступил с заявлением об усилении санкций в отношении Ирана.
На этом фоне в минувшее воскресенье через несколько минут после вылета из Тегерана потерпел крушение украинский «Боинг-737». Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. По официальным данным иранских властей, самолёт потерпел крушение, так как «столкнулся с технической проблемой вскоре после взлета». В настоящее время российские гражданские воздушные суда изменили маршруты и облетают воздушное пространство Ирана.