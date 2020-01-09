«Ни одна страна никогда не противодействовала США так, как мы». Иран анонсировал новые атаки на позиции американцев

После отказа исламской республики от каких-либо контактов с Америкой армия Ирана пообещала ответные действия.

«Ни одна страна никогда не противодействовала Соединенным Штатам так, как мы. Мы сбросили десятки ракет в самое сердце американской базы в Ираке, и они не смогли ничего сделать», – цитирует 9 января заявление контр-адмирала Али Фадави издание Tasnim.

Иранские военные уже идентифицировали не менее 104 американских объектов в регионе, которые могут стать потенциальный мишенью, если американцы «снова допустят какую-либо ошибку».

Ранее постпред исламской республики в ООН Маджид Тахт-Раванчи отказался от предложения американской коллеги Келли Крафт начать переговоры «без каких-либо предварительных условий». Накануне Тегеран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. Как пишет Washington Post со ссылкой на свои источники, иранская атака была спланирована так, чтобы нанести минимальные потери и «сохранить лицо», избежав войны.



