Огонь, а не петарды: экстренные службы Петербурга подвели итоги новогодних праздников. Любителей спиртного в больницах только ждут

Экстренные службы подвели итоги новогодних праздников в Петербурге 9 января: совсем не зимняя погода помогла избежать множества падений и переломов, от пиротехники пострадали лишь пять человек, решивших запустить петарды и фейерверки в не положенных для этого местах, а распитие алкогольных напитков привело в клиники 124 человека.

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, встреча Нового, 2020 года в Петербурге прошла относительно спокойно: основной проблемой стали бытовые пожары, их было 225. По наблюдениям специалиста, это «значительно меньше, чем было в прошлом году, возможно, погода способствовала, были и дожди, и снег». От огня пострадали восемь человек, шестеро погибли. Всего с 31 декабря по 8 января спецподразделения МЧС выезжали на вызовы 2700 раз.

От традиционного бедствия – травм при взрыве петард и пиротехники – в этом году пострадали пятеро. По словам главного врача клиники НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антона Повзуна, статистика показывает, что это меньше, чем бывает обычно. Госпитализировать пришлось троих горожан, двое других отделались не столь серьёзными травмами и отправились лечиться дома. На 25 специально оборудованных площадках для запуска фейерверков в разных точках города на праздниках дежурили спецслужбы, но их вмешательство не потребовалось. Чрезвычайных происшествий не произошло.

Ещё одной особенностью этой зимы стало то, что людям не пришлось обращаться к медикам после падений на улицах: в городе не наблюдалось гололёда и обледенения, ведь температура была плюсовой.





В напряжённом, но обычном для новогоднего периода режиме дежурили и сотрудники Городской наркологической больницы. Заместитель главного врача Елена Куркова подчеркнула, что, как правило, их пациенты – уже пьющие люди. К 9 января в центр обратились 124 петербуржца. За восемь дней с алкогольным психозом в больницу поступили три человека, однако подводить статистику в этом вопросе пока ещё рано: абсолютное большинство потенциальных пациентов пока продолжают праздновать и ещё не вышли из запоя. За профессиональной помощью они обратятся к концу января.

Итоги подвела и Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти: в праздники сотрудники зафиксировали 1924 ДТП, в которых погибли 22 человека, 186 пострадали.

То, что одной из главных проблем в минувшие полуторанедельные каникулы стали возгорания в квартирах, стало ясно уже к 3 января. Только в первые дни 2020 года сотрудники ГУ МЧС отработали 117 пожаров. Смертельными из них стали три, в одной из квартир погиб ребёнок.



