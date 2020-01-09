Юноша подробно рассказал на камеру, как убивал мать своей девушки. СК показывает видео

Кадр из видео СК РФ в YouTube

Следственный комитет 9 января опубликовал в YouTube запись следственных мероприятий после убийства 43-летней женщины в Омске.

Сегодня региональный СК сообщил о возбуждении уголовного дела, преступление же было совершено в ночь с 30 на 31 декабря. Задержаны 15-летняя девушка и её 18-летний молодой человек. Они предположительно убили мать девушки, когда она застала их в постели.

На видеозаписи СК парень в наручниках спокойно рассказывает, как всё было. По его словам, женщина напала сама. «Просыпаюсь от того, что меня уже за уши тянут, потом кидают в коридор», – говорит он. По его словам, женщина стала кричать, он ударил её, после чего она сходила на кухню и вернулась с ножом.





По данным следствия, дочь била мать молотком по голове и телу, а парень – ножом. Женщине удалось позвонить подруге, та вызвала скорую помощь, но в больнице спасти пострадавшую не смогли.



