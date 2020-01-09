«Молодое кино. Сделано в Петербурге» — проголосуйте за лучший студенческий фильм

«Фонтанка.ру» и Институт кино и телевидения продолжают первый онлайн-фестиваль «Молодое кино. Сделано в Петербурге». Вплоть до 15 января вы можете проголосовать за лучший студенческий фильм, снятый в нашем городе.

В подборке «Фонтанки» — 14 короткометражек, снятых студентами СПбГИКиТ в 2016 – 2018 годах. Это лучшие фильмы, которые участвовали и побеждали в международных фестивалях и конкурсах.

Длительность лент — от 4 минут до получаса: представлено и документальное, и художественное кино, и анимация. Среди героев — Матильда Шнурова (основательница ресторана «Кококо» дала интервью студентам), сотрудник полиции, смотритель маяка, житель вымирающей деревни и игрушка, запертая в детском магазине.

Узнать подробности о проекте, посмотреть все работы и отдать свой голос за понравившиеся можно по ссылке. Победители получат призы.



