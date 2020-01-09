Срок оформления финской визы сократился до 9 дней
После новогодних праздников срок оформления визы в Суоми сократился до 9 – 11 дней.
Как информирует Генеральное консульство Финляндии, при подаче заявления 9 января получить обратно паспорт с шенгеном можно будет 20 января, а при обращении в визовый центр в начале следующей недели ждать придётся всего 9 дней.
Дипмиссия называет следующие сроки:
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Подача документов
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Выдача документов
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13.01
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22.01
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14.01
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23.01
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15.01
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24.01
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16.01
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27.01
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17.01
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28.01
Однако Генконсульство отмечает, что даты рассмотрения заявления – предполагаемые, и не гарантирует выдачу паспорта именно в этот срок.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года изменились требования к пакету документов, в ноябре виза обрела новый облик, а с февраля 2020 года порядочные туристы смогут рассчитывать на пятилетний шенген.
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