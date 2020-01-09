Срок оформления финской визы сократился до 9 дней

После новогодних праздников срок оформления визы в Суоми сократился до 9 – 11 дней.

Как информирует Генеральное консульство Финляндии, при подаче заявления 9 января получить обратно паспорт с шенгеном можно будет 20 января, а при обращении в визовый центр в начале следующей недели ждать придётся всего 9 дней.

Дипмиссия называет следующие сроки:





Подача документов Выдача документов 13.01 22.01 14.01 23.01 15.01 24.01 16.01 27.01 17.01 28.01

Однако Генконсульство отмечает, что даты рассмотрения заявления – предполагаемые, и не гарантирует выдачу паспорта именно в этот срок.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года изменились требования к пакету документов, в ноябре виза обрела новый облик, а с февраля 2020 года порядочные туристы смогут рассчитывать на пятилетний шенген.