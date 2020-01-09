«Освобождены либо захламлены». Смольный сносит 27 гаражей в Калининском районе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит гаражные боксы вблизи дома 29 по Лабораторному проспекту. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, работы начались 9 января.

Ранее город сдал в аренду земельный участок площадью 12 900 кв. м ПО (потребительское общество) «Барс» для размещения гаражного комплекса. 30 ноября прошлого года в договор были внесены изменения: площадь земельного участка уменьшена на 1565 кв. м. Данную территорию предполагалось использовать для строительства проезда к жилому комплексу.

Но владельцы гаражей, несмотря на предупреждение, не демонтировали строения. В ходе проверки чиновники выяснили: практически все гаражные боксы «освобождены собственниками либо захламлены».







«В случае обнаружения имущества в гаражных строениях такое имущество будет описано и отправлено на склад временного хранения», – сказали в ККИ.





Владельцам гаражей грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.



