С семьёй, без сигарет, но с алкоголем. Социологи рассказали, что обещают себе россияне под Новый год

Треть жителей России поддерживает традицию предновогодних обещаний. От невыполнимых зароков воздерживаются: провести год в трезвости не обещает никто.

Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого опубликованы 9 января, обещания в конце года дают себе только 34% россиян старше восемнадцати лет. При этом каждый четвёртый из них с задачей не справляется.

Самым популярным на 2020 год стало обещание уделять больше времени семье (5%). Немного меньше – 4% – обязуются не запускать себя и заняться собственным здоровьем. Чуть реже клянутся в новом году заняться спортом, бросить курить, сменить работу и в целом жить лучше. Ещё 2% опрошенных обещают себе просто дожить до 2021 года.



