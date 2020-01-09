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Происшествия
09.01.2020 13:13
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Муж и жена на «Мерседесе» по очереди устроили гонки с полицией на Типанова. Женщина прорывалась яростнее

Поздним вечером 8 января в Московском районе Петербурга сотрудники ГИБДД с погоней ловили нарушителей ПДД. Сначала от полиции пытался уйти муж, потом за рулем его сменила жена.

Как сообщили 9 января в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, накануне около одиннадцати часов вечера у дома 21 по улице Типанова инспекторы районного отдела ГИБДД попытались остановить автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил ПДД. Однако на требования полицейских остановиться водитель только увеличил скорость и попытался скрыться. Инспекторы начали преследование.

В ходе погони полицейские заметили, что находившийся за рулем «Мерседеса» молодой человек поменялся местами с пассажиркой. У дома 7 по улице Типанова наряд ГИБДД заблокировал машину нарушителя. Инспекторы подошли к автомобилю, потребовали заглушить двигатель и предъявить документы на Mercedes. Тогда уже женщина-водитель проигнорировала требование полиции, начала движение и наехала на одного из полицейских, после чего попыталась скрыться.

Инспекторы ГИБДД продолжили преследование и вновь заблокировали «Мерседесу» проезд у дома 3 по улице Типанова. Когда сотрудник полиции попытался открыть дверь со стороны водителя через приоткрытое окно, нарушительница зажала ему руку и начала движение. Стекло разбилось, после чего автомобиль остановился, и водителя задержали.


Женщину доставили в отделение за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Там на нее составили административные материалы за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и отсутствие действующего полиса ОСАГО (ч. 1 ст.12.37 КоАП РФ). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Пока оформляли административные материалы, в полицию прибыл муж задержанной. Позже выяснилось, что именно он и управлял «Мерседесом» в начале погони. Мужчину тоже доставили в 33-й отдел полиции по ст. 19.3 КоАП РФ. На него составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке).

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