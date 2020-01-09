Новые видео падения самолёта в Иране: огненный «дождь» сняла камера наблюдения

Две новые видеозаписи крушения украинского лайнера под Тегераном опубликованы 9 января в соцсетях иранскими пользователями и СМИ.

Само падение зафиксировал видеорегистратор одного из местных жителей. На записи видно, как снижается горящий объект, затем происходит яркий взрыв. Ещё более впечатляющее видео с камеры наружного наблюдения у самого места крушения: мощная вспышка и разлетающиеся огненные обломки. По словам очевидцев, самолет загорелся ещё в воздухе, огонь распространялся по фюзеляжу, а взрыв произошел при падении на землю.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, упал утром 8 января через несколько минут после взлёта. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии. Среди погибших – 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей в возрасте до 10 лет.





Основной версией называлась техническая неисправность самолёта, хотя 6 января он проходил проверку и всё было в порядке. Сегодня, 9 января, в СМИ появилась информация о том, что украинская сторона намерена искать обломки зенитной ракеты российского ЗРК «Тор», которая якобы могла стать причиной падения «Боинга». Среди других причин, которые рассматривает Украина, – теракт на борту (хотя изначально его отрицали), столкновение в воздухе и проблемы с двигателем.

После авиакатастрофы «Международные авиалинии Украины» приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендацию не использовать для полётов, в том числе транзитных, воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами.



