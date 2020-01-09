Рождественские скидки на квартиры в Пушкине

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Начало нового года – лучшее время, чтобы изменить свою жизнь. Начните позитивные перемены с улучшения своих жилищных условий!

Поможет принять решение о покупке квартиры рождественская скидка*. В малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» сейчас действует специальная праздничная цена. При бронировании готовых и строящихся квартир до 15 января 2020 года действуют скидки от 25 000 до 200 000 рублей.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. Уже сданы и заселены четыре первых жилых комплекса «Образцовые кварталы», в конце 2019-го года введён в эксплуатацию «Образцовый квартал 5», на этапе высокой готовности находится «Образцовый квартал 6». Дома построены по кирпично-монолитной технологии, оборудованы автономным отоплением и бесшумными швейцарскими лифтами. Во дворах спроектированы детская и спортивная площадки, площадка для отдыха, предусмотрены парковочные места.

Скидка станет приятным бонусом к удачной покупке. Предложение действительно до 15 января 2020 года. Бронирование производится бесплатно!

*Сроки проведения акции: с 25.12.2019 по 15.01.2020г. Подробности – в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya