За пропаганду наркотиков в Интернете оштрафуют на полтора миллиона рублей. Законопроект внесен в Госдуму

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков в Сети. Документ уже зарегистрирован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой нормой, в соответствии с которой пропаганда в интернете наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», – сообщается 9 января на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что особая ответственность будет возложена на владельцев интернет-ресурсов, где выявят пропаганду запрещенных веществ. В том числе ужесточение коснется и иностранцев.

Ранее МВД предложило внести изменения в статью 230.3 УК России («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), чтобы получить возможность штрафами и лишением свободы наказывать за пропаганду наркотиков в Сети.

Сейчас за пропаганду запрещённых веществ в РФ предусмотрена только административная ответственность. По данным МВД России, за девять месяцев 2019 года ведомством рассмотрено 34,9 тысячи обращений, по которым принято более 19 тысяч решений о блокировке интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную информацию о наркотиках.



