«Снести объекты в течение месяца». Постройки мусорного полигона на Шиесе признаны незаконными

Арбитражный суд Архангельской области признал постройки на месте предполагаемого мусорного полигона в районе станции Шиес незаконными и обязал их снести. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает официальный паблик противников полигона «Поморье — не помойка!» в соцсети «ВКонтакте».





«Арбитражный суд Архангельской области вынес решение по иску администрации муниципального образования «Урдомское» к ООО «Технопарк» о сносе возведённых на Шиесе строений. Судебная экспертиза признала большую часть этих объектов капитальными, что является нарушением условий аренды участков. Ходатайство «Технопарка» о проведении повторной экспертизы, поддержанное областной властью, было отклонено», – сказано в сообщении.

Экоактивисты уточняют, что этот судебный процесс продолжался с февраля 2019 года. В конце года представители застройщиков попытались подать встречный иск, но суд отказал в его рассмотрении.

«Решение предписывает снести объекты в течение месяца с момента вступления его в силу», – добавляют защитники Шиеса.

«Технопарк» обязан очистить от построек зону выгрузки вдоль ж/д путей площадью 8 тысяч квадратных метров, двухэтажное общежитие, вертолетную площадку, ангар, водозаборные скважины, ограждения станций водоочистки и другие строения, уточняет издание 29.ru. Кроме того, строители мусорного полигона должны оплатить экспертизу в размере 500 тысяч рублей. Проигравшая сторона будет обжаловать решение Арбитражного суда Архангельской области.

В 2019 году Шиес стал символом экологических протестов в России. Планы вывоза в регион мусора из столицы привели к массовым акциям протеста на Русском Севере и в других регионах, а также спровоцировали бессрочное противостояние экозащитников со строителями полигона на самой станции Шиес.

Противники строительства мусорного полигона смогли добиться успеха, потому что их требования фактически были политическими, ранее заявил «Фонтанке» политолог Валерий Соловей. Противники мусорного полигона в том числе требовали отправить местную власть в отставку и провести референдум.

В конце 2019 года власти Москвы не включили Шиес в список территорий, куда будут вывозить столичный мусор.