Историка Соколова перевели из московского центра психиатрии. Результатов экспертизы он будет дожидаться в СИЗО

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил, что его подзащитного отправили в столичный следственный изолятор.

«Психолого-психиатрическая экспертиза по делу историка Соколова еще не окончена, но находится в завершающей стадии. В канун новогодних праздников медики и следствие сочли нецелесообразным его дальнейшее содержание в условиях специализированного стационара [Центра психиатрии имени В. П. Сербского]. Сейчас он перемещен в один из московских следственных изоляторов», – написал 9 января Александр Почуев в своей группе в Whatsapp.

По его словам, сторона защиты ожидает возвращения Соколова в Петербург после экспертизы.

Анастасия Ещенко убита в ночь на 8 ноября выстрелами в голову. По версии следствия, историк Олег Соколов убил и расчленил Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и через сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке. После убийства водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками потерпевшей, не найденными оставались ноги. В конце ноября историка доставили из петербургского следственного изолятора «Кресты» в столицу и поместили в психиатрическую больницу московского СИЗО «Бутырка».





Потерпевшей по делу признана мать погибшей Галина Ещенко. Она не верит в раскаяние Соколова. По мнению адвоката Бакшеевой, историк попытается уйти от ответственности, сославшись на состояние аффекта.

«Фонтанка» нашла приговор Соколову 1982 года, тогда он был осуждён на два года условно за затопление судна, на котором он был капитаном. Одного члена команды так и не нашли. О том, как вёл себя в личных отношениях историк, «Фонтанке» рассказала его бывшая возлюбленная, которую он чуть не убил.