Депутаты Госдумы предлагают отключать мобильные телефоны в тюрьмах

Как бороться с незаконным использованием мобильных телефонов заключёнными, придумали депутаты Госдумы. 9 января в парламент внесён законопроект, который разрешит отключать номера. Операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы.

Как сообщает ТАСС, по словам автора документа, главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, «предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы». Такие меры будут приниматься в случае мошенничества или координации действий членов преступных группировок, оказания давления на свидетелей и обращения безналичных денежных средств в преступных целях.

По закону лицам, содержащимся в исправительных учреждениях и в СИЗО, нельзя иметь при себе средства связи. Тем не менее, по данным Крашенинникова, в 2018 году в учреждениях УИС было изъято более 56 тысяч средств связи, за попытку передачи их задержаны более пяти тысяч человек. Как раз накануне «Фонтанка» сообщала о попытке передать кнопочные сотовые телефоны в новые «Кресты» внутри луковиц.







