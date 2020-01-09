Бывший вратарь СКА возглавил рейтинг самых перспективных игроков НХЛ

Канадский телеканал TSN представил рейтинг самых перспективных хоккеистов Национальный хоккейной лиги. Первое место занял бывший голкипер петербургского СКА Игорь Шестёркин, выступающий сейчас за «Нью-Йорк Рейнджерс». В минувшую среду Шестеркин провел дебютный матч за нью-йоркцев и с первой же попытки помог команде одержать победу, отразив 29 из 32 бросков.

Второе место в рейтинге также занял россиянин: задрафтованный «Флоридой Пантерз» форвард Григорий Денисенко, выступающий сейчас за ярославский «Локомотив». Действующие игроки московского ЦСКА Кирилл Капризов (выбор «Миннесоты Уайлд») и Александр Романов (выбор «Монреаль Канадиенс») заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Действующий хоккеист СКА Василий Подколзин оказался на 14-й строчке.



