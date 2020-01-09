СНБО Украины рассматривает попадание российской ракетой как одну из причин катастрофы украинского самолета над Тегераном

Украинская сторона будет искать обломки зенитной ракеты российского ЗРК «Тор», которая якобы могла стать причиной падения Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».

«В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО – международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», – цитирует 9 января заявление секретаря СНБО Алексея Данилова издание «Страна.ua».

По его словам, в Иран уже прибыла специальная комиссия из Украины, которая занимается расследованием трагедии. Представители Киева намерены принять участие в расшифровке «черных ящиков» лайнера, а также попытаться найти обломки ракеты.

Среди других причин, которые рассматривает Украина, – теракт на борту, столкновение в воздухе и проблемы с двигателем.

Ранее организация гражданской авиации исламской республики заявила, что «техническая проблема» могла стать причиной ЧП.



