Куда сдать ёлку в Петербурге? Опубликован список адресов приёма хвойных деревьев

Живые хвойные деревья, ещё недавно украшавшие квартиры петербуржцев, ждут обитатели Центра помощи диким животным «Велес» и конного клуба «Кентаврик». Об этом сообщают 9 января организаторы акции по сбору и переработке елок от населения «Ёлки, палки и щепа».

Новогодние каникулы подошли к концу, о чём недвусмысленно дают понять осыпающиеся на пол иголки. Чтобы не держать в заложниках остатки дерева до тех пор, когда выносить его на помойку будет немного неловко, и начать год с полезных для экологии дел, елки, пихты, сосны можно принести в пункты приёма, откуда они поедут не на полигон, а на переработку. Деревья принимаются в любом состоянии, в том числе сухие, сломанные, без хвои и просто ветки. Целые будут дробить в щепу. Главное – тщательно очистить их от игрушек, дождика, пленки и других украшений и проследить, чтобы на ветках не было клея или краски. Будущую подкормку и подстилку для животных собирают в нескольких районах Петербурга до середины января.

С 9 января по 15 января сдать елку можно на мусорных площадках в Калининском районе:





ул. О. Форш, д.7, к. 1

ул. Д.Бедного, д.1, к. 2

ул. Д. Бедного, д.30, к. 1

ул. Д. Бедного, д.18, к. 2

Светлановский пр., д. 99, к. 2

Учительская ул., д.19, к. 1

Суздальский пр., д. 85

пр. Просвещения, д.78

пр. Просвещения, д. 84,к. 1

Лужская ул., д. 4, к. 1

Гражданский пр., д. 115, к. 1

Гражданский пр., д. 129, к. 2

Гражданский пр., д. 104,к. 1

ул. Комсомола, д. 13

Лесной пр., д. 15

Кондратьевский пр., д. 40/12

пр. Металлистов, д. 122

Герасимовская ул., д. 14

Северный пр., д. 87/4

ул. С. Ковалевской, д. 5/6

ул. Карпинского, д. 38/3

пр. Науки, д. 30

Ключевая ул., д. 19

пр. М. Блюхера, д. 12

пр. Металлистов, д. 102

Брюсовская ул., д.5/2,

ул. Руставели, д. 22/1

ул. Руставели, д.10

Гражданский пр., д. 84 (с 13.01)

Принимать ёлки у станции метро «Академическая» в рамках акции «Зелёный сбор на «Академической» будут 18 января. Время и место появится в группе.

В Красногвардейском районе до 18 января с 10:00 до 22:00 новогодние деревья принимают по следующим адресам:

18 января с 12:00 до 15:00 сбор организуют на аллее ул. Корнея Чуковского, напротив магазина «ВотонЯ» в рамках акции «Новогодний экодвор», а 19 января – с 11:00 до 15:00 на нижней парковке около рынка «Юнона» (Маршала Казакова, 35).

По словам организаторов, возможно, появятся и другие пункты. Список обновляется на странице акции.