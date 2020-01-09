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09.01.2020 12:29
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Куда сдать ёлку в Петербурге? Опубликован список адресов приёма хвойных деревьев

Куда сдать ёлку в Петербурге? Опубликован список адресов приёма хвойных деревьев

Живые хвойные деревья, ещё недавно украшавшие квартиры петербуржцев, ждут обитатели Центра помощи диким животным «Велес» и конного клуба «Кентаврик». Об этом сообщают 9 января организаторы акции по сбору и переработке елок от населения «Ёлки, палки и щепа».

Новогодние каникулы подошли к концу, о чём недвусмысленно дают понять осыпающиеся на пол иголки. Чтобы не держать в заложниках остатки дерева до тех пор, когда выносить его на помойку будет немного неловко, и начать год с полезных для экологии дел, елки, пихты, сосны можно принести в пункты приёма, откуда они поедут не на полигон, а на переработку. Деревья принимаются в любом состоянии, в том числе сухие, сломанные, без хвои и просто ветки. Целые будут дробить в щепу. Главное – тщательно очистить их от игрушек, дождика, пленки и других украшений и проследить, чтобы на ветках не было клея или краски. Будущую подкормку и подстилку для животных собирают в нескольких районах Петербурга до середины января.

С 9 января по 15 января сдать елку можно на мусорных площадках в Калининском районе:

 


  • ул. О. Форш, д.7, к. 1
  • ул. Д.Бедного, д.1, к. 2
  • ул. Д. Бедного, д.30, к. 1
  • ул. Д. Бедного, д.18, к. 2
  • Светлановский пр., д. 99, к. 2
  • Учительская ул., д.19, к. 1
  • Суздальский пр., д. 85
  • пр. Просвещения, д.78
  • пр. Просвещения, д. 84,к. 1
  • Лужская ул., д. 4, к. 1
  • Гражданский пр., д. 115, к. 1
  • Гражданский пр., д. 129, к. 2
  • Гражданский пр., д. 104,к. 1
  • ул. Комсомола, д. 13
  • Лесной пр., д. 15
  • Кондратьевский пр., д. 40/12
  • пр. Металлистов, д. 122
  • Герасимовская ул., д. 14
  • Северный пр., д. 87/4
  • ул. С. Ковалевской, д. 5/6
  • ул. Карпинского, д. 38/3
  • пр. Науки, д. 30
  • Ключевая ул., д. 19
  • пр. М. Блюхера, д. 12
  • пр. Металлистов, д. 102
  • Брюсовская ул., д.5/2,
  • ул. Руставели, д. 22/1
  • ул. Руставели, д.10
  • Гражданский пр., д. 84 (с 13.01)

Принимать ёлки у станции метро «Академическая» в рамках акции «Зелёный сбор на «Академической» будут 18 января. Время и место появится в группе.

В Красногвардейском районе до 18 января с 10:00 до 22:00 новогодние деревья принимают по следующим адресам:

 

 

18 января с 12:00 до 15:00 сбор организуют на аллее ул. Корнея Чуковского, напротив магазина «ВотонЯ» в рамках акции «Новогодний экодвор», а 19 января – с 11:00 до 15:00 на нижней парковке около рынка «Юнона» (Маршала Казакова, 35).

По словам организаторов, возможно, появятся и другие пункты. Список обновляется на странице акции.


© Фонтанка.Ру

Справка:

С 2015 по 2019 год на акции собрали 10,3 тыс. хвойных деревьев на 82 пунктах приема в Петербурге и Ленобласти при участии 512 волонтеров и 21,2 тыс. жителей города и области. Дробленая щепа отправилась в центры и приюты для животных на подстилку. Цель акции – уменьшение биологических отходов, вывозимых на мусорный полигон, и разумное обращение с ресурсами.

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