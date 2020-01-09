Куда сдать ёлку в Петербурге? Опубликован список адресов приёма хвойных деревьев
Живые хвойные деревья, ещё недавно украшавшие квартиры петербуржцев, ждут обитатели Центра помощи диким животным «Велес» и конного клуба «Кентаврик». Об этом сообщают 9 января организаторы акции по сбору и переработке елок от населения «Ёлки, палки и щепа».
Новогодние каникулы подошли к концу, о чём недвусмысленно дают понять осыпающиеся на пол иголки. Чтобы не держать в заложниках остатки дерева до тех пор, когда выносить его на помойку будет немного неловко, и начать год с полезных для экологии дел, елки, пихты, сосны можно принести в пункты приёма, откуда они поедут не на полигон, а на переработку. Деревья принимаются в любом состоянии, в том числе сухие, сломанные, без хвои и просто ветки. Целые будут дробить в щепу. Главное – тщательно очистить их от игрушек, дождика, пленки и других украшений и проследить, чтобы на ветках не было клея или краски. Будущую подкормку и подстилку для животных собирают в нескольких районах Петербурга до середины января.
С 9 января по 15 января сдать елку можно на мусорных площадках в Калининском районе:
- ул. О. Форш, д.7, к. 1
- ул. Д.Бедного, д.1, к. 2
- ул. Д. Бедного, д.30, к. 1
- ул. Д. Бедного, д.18, к. 2
- Светлановский пр., д. 99, к. 2
- Учительская ул., д.19, к. 1
- Суздальский пр., д. 85
- пр. Просвещения, д.78
- пр. Просвещения, д. 84,к. 1
- Лужская ул., д. 4, к. 1
- Гражданский пр., д. 115, к. 1
- Гражданский пр., д. 129, к. 2
- Гражданский пр., д. 104,к. 1
- ул. Комсомола, д. 13
- Лесной пр., д. 15
- Кондратьевский пр., д. 40/12
- пр. Металлистов, д. 122
- Герасимовская ул., д. 14
- Северный пр., д. 87/4
- ул. С. Ковалевской, д. 5/6
- ул. Карпинского, д. 38/3
- пр. Науки, д. 30
- Ключевая ул., д. 19
- пр. М. Блюхера, д. 12
- пр. Металлистов, д. 102
- Брюсовская ул., д.5/2,
- ул. Руставели, д. 22/1
- ул. Руставели, д.10
- Гражданский пр., д. 84 (с 13.01)
Принимать ёлки у станции метро «Академическая» в рамках акции «Зелёный сбор на «Академической» будут 18 января. Время и место появится в группе.
В Красногвардейском районе до 18 января с 10:00 до 22:00 новогодние деревья принимают по следующим адресам:
- пр. Энергетиков, 70, к. 3 («Центр НЕОрдинарного искусства»),
- Ленская ул., 8, к. 2, (МО «Пороховые»),
- пр. Ударников, 30, к. 1 (МО «Пороховые»),
- площадка около «Охта Молла» (контейнер у малого входа со стороны Магнитогорской ул.),
- Заневский, 55 (пространство «Морошка»).
18 января с 12:00 до 15:00 сбор организуют на аллее ул. Корнея Чуковского, напротив магазина «ВотонЯ» в рамках акции «Новогодний экодвор», а 19 января – с 11:00 до 15:00 на нижней парковке около рынка «Юнона» (Маршала Казакова, 35).
По словам организаторов, возможно, появятся и другие пункты. Список обновляется на странице акции.
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Справка:
С 2015 по 2019 год на акции собрали 10,3 тыс. хвойных деревьев на 82 пунктах приема в Петербурге и Ленобласти при участии 512 волонтеров и 21,2 тыс. жителей города и области. Дробленая щепа отправилась в центры и приюты для животных на подстилку. Цель акции – уменьшение биологических отходов, вывозимых на мусорный полигон, и разумное обращение с ресурсами.