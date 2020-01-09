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Строительство
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09.01.2020 12:19
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СК «Инвестторг»: квартиры от 10 500 рублей в месяц

СК «Инвестторг»: квартиры от 10 500 рублей в месяц

ЗАО "Инвестторг"

Компания «Инвестторг» радует своих покупателей интересными предложениями. Теперь можно приобрести квартиру в жилых комплексах застройщика всего от 10 500 рублей* в месяц. 

По приобретению квартиры на этих условиях можно всю информацию уточнить у менеджеров отдела продаж.

ЖК «Геометрия» – это два футуристических корпуса на три подъезда в каждом доме, расположенный в шаговой доступности от станции метро «Улица Дыбенко» и парка Оккервиль. Жилые корпуса имеют Г-образную форму и отличаются яркими фасадами со сплошным остеклением на верхних этажах. Во дворах проекта будут созданы детские площадки, организованы зоны для отдыха взрослых и площадки для занятий спортом.  В ЖК «Геометрия» запроектировано 1440 квартир, по 720 в каждом из корпусов. Большую часть составляют студии и однокомнатные квартиры. Так же предусмотрены комфортабельные «двушки» и «трешки». Для парковки предусмотрена встроенно-пристроенная автостоянка на 344 машиноместа. Около домов будет организована гостевая парковка.  

*Платеж рассчитан при условии покупки квартиры в ЖК «Геометрия», стоимость квартиры–студии 2 063 910 руб., программа «Семейная ипотека» от ПAO «Промсвязьбанк»: ставка от 4,5% годовых, первоначальный взнос 20%, срок кредитования 20 лет. 

Общие условия: срок кредита от 3 до 25 лет, сумма кредита от 500 тыс. до 12 млн. рублей, ставка от 4,5% годовых, первый взнос от 20 до 80%. Подробнее здесь

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия № 3251 от 17.12.2014 года, 

 

ЗАО "Инвестторг". Офис: Спб, ул. Новгородская, д.16, адрес объекта: Всеволожский р-н, массив Кудрово, уч. 2. 

ЖК «Геометрия». Застройщик ООО «СЗ «Инвестторг 6-3», проектная декларация на сайте http://geometria-dom.ru/

 

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечает всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.

 

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