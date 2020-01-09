Вширь и вверх. Смольный либерализовал условия размещения летних кафе

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга отменил ограничения для летних кафе по высоте и площади. Как сообщило ведомство 9 января, поправки были внесены в постановление № 1045, регулирующее порядок размещения нестационарных торговых объектов, включая летние кафе.

Согласно прежней редакции, площадь сезонных веранд не должна превышать 18 кв. м, высота – 4 м, а площадь земельного участка под ними – 30 кв. м. Такие параметры существенно ограничивали возможности рестораторов, считают в КИО. Внесенными поправками данные ограничения сняли.

Но это не значит, что летние кафе можно будет ставить бесконтрольно. Внешний облик сезонных террас будет регулироваться эстетическим регламентом Петербурга либо специально разработанным проектом благоустройства, согласованным с Комитетом по градостроительству и архитектуре. Параметры летних кафе, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, ограничены площадью не более 40 кв. м и высотой не более 3,5 кв. м.

Ранее КИО выступил с инициативой по увеличению периода размещения летних кафе и подготовил поправки, которые предусматривают возможность их установки с 16 апреля по 30 октября (сейчас период размещения летних кафе – с 1 мая по 30 сентября). Но пока они не внесены.



