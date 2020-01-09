Новая приватизация на миллиарды рублей: правительство решило, от каких предприятий избавится за два года

Правительство России утвердило план приватизации на 2020 – 2022 годы. Продажа ждет 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, а также доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и еще 1168 объектов.

Согласно опубликованному 9 января на сайте кабмина плану, долю в банке ВТБ с нынешних 61% планируется сократить до 50% плюс одна акция, в «Совкомфлоте» — со 100% до 75% плюс одна акция. В «Росспиртпроме» — до 75% плюс одна акция. А из капитала «Махачкалинского морского торгового порта» и «Алмазювелирэкспорта» Россия намерена выйти полностью.

При этом конкретные сроки и способы реализации имущества не приводятся. Ожидается, что их предложат ведущие инвестиционные консультанты на основании конъюнктуры рынка. Но ожидается, что ежегодно продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей.

Как рассказывала «Фонтанка», ранее рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка.



