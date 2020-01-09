«Никаких контактов». Иран официально отверг возможность переговоров с США

Постпред исламской республики в ООН заявил, что Тегеран не может принять американское предложение о сотрудничестве из-за вводимых санкций со стороны Вашингтона. Ранее постоянный представитель США при организации заявила о готовности к переговорам «без каких-либо предварительных условий».

«Беспрецедентные санкции США противоречат международному праву и нормам», – цитирует 9 января заявление иранского постпреда Маджида Тахт-Раванчи агентство IRNA.

По его словам, предложение США о сотрудничестве стало «невероятным». Дипломат заверил, что никаких контактов не будет до тех пор, пока «США сохраняют враждебность».

Свои действия в регионе Иран оправдывает 51-й статьей Устава ООН, которая предоставляет странам «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону».





Кроме того, Тахт-Раванчи назвал «незаконным» отказ в американской визе для министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа, из-за чего тот не сможет принять участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее постоянный представитель США при ООН Келли Крафт отправила письмо в Совет Безопасности, где говорилось о том, что Соединенные Штаты «готовы без каких-либо предварительных условий участвовать в переговорах с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».