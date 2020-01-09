«Никаких контактов». Иран официально отверг возможность переговоров с США
Постпред исламской республики в ООН заявил, что Тегеран не может принять американское предложение о сотрудничестве из-за вводимых санкций со стороны Вашингтона. Ранее постоянный представитель США при организации заявила о готовности к переговорам «без каких-либо предварительных условий».
«Беспрецедентные санкции США противоречат международному праву и нормам», – цитирует 9 января заявление иранского постпреда Маджида Тахт-Раванчи агентство IRNA.
По его словам, предложение США о сотрудничестве стало «невероятным». Дипломат заверил, что никаких контактов не будет до тех пор, пока «США сохраняют враждебность».
Свои действия в регионе Иран оправдывает 51-й статьей Устава ООН, которая предоставляет странам «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону».
Кроме того, Тахт-Раванчи назвал «незаконным» отказ в американской визе для министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа, из-за чего тот не сможет принять участие в заседании Совета Безопасности ООН.
Ранее постоянный представитель США при ООН Келли Крафт отправила письмо в Совет Безопасности, где говорилось о том, что Соединенные Штаты «готовы без каких-либо предварительных условий участвовать в переговорах с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».
Справка:
Резкое обострение военной обстановки в регионе произошло после того, как генерал Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс», был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США, нанесенного по приказу президента страны Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран выпустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные, в том числе по авиабазе Эйн-аль-Асад и аэродрому в Эрбиле. Погибли более 80 человек – не американцы, а иракские граждане, которые находились на базе. Также парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями. После обстрела военных баз 8 января президент США выступил с заявлением об усилении санкций в отношении Ирана.
На этом фоне в минувшее воскресенье через несколько минут после вылета из Тегерана потерпел крушение украинский «Боинг-737». Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. По официальным данным иранских властей, самолёт потерпел крушение, так как «столкнулся с технической проблемой вскоре после взлета». В настоящее время российские гражданские воздушные суда изменили маршруты и облетают воздушное пространство Ирана.