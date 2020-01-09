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Строительство
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09.01.2020 11:51
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В ЖК «Наутилус» выведен в продажу новый пул коммерческих помещений

В ЖК «Наутилус» выведен в продажу новый пул коммерческих помещений

ЖК «Наутилус»/ГК "КВС"

Группа компаний «КВС» вывела в продажу новый пул встроенных коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Наутилус» на Матисовом канале, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

Коммерческие помещения расположены на 1 этаже жилых домов и имеют универсальное назначение – под магазины, кафе, аптеки, банки, службы сервиса. Для удобства ведения бизнеса в помещениях предусмотрены витринные окна с использованием энергосберегающих стеклопакетов, продуманная инженерия, для каждой встроенной площади есть возможность оборудования автономной системы вентиляции. Высота помещений – 3,6 метров от стяжки до выровненного потолка. 

Площадь помещений варьируется от 39,5 до 161,53  кв.м, что позволит выбрать комфортную недвижимость для любого вида бизнеса. Стоимость начинается от 160 тысяч рублей за кв.м. 

«Жилой комплекс «Наутилус» возводится в уже сформированном квартале современной застройки «Балтийская жемчужина». Рядом – заселенные дома класса комфорт+ и бизнес, что обеспечивает стабильный спрос на услуги и магазины здесь. Еще одно преимущество коммерческих помещений в «Наутилус» – витрины ряда из них выходят на набережную Матисова канала, другие – на проектируемый променад, ведущий к набережной. Оба пешеходных маршрута станут зонами притяжения жителей квартала», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». 

«Наутилус» – малоэтажный квартал бизнес-класса, который строится на берегу Матисова канала», рядом с Южно-Приморским парком и Финским заливом. Комплекс состоит из 4-ех пятиэтажных домов с закрытыми зелеными дворами. Предусмотрено два встроенно-пристроенных паркинга и кладовые в подвальном этаже для хранения крупногабаритных и сезонных вещей. Ландшафтный дизайн территории выполнен в стиле стимпанк, отражающем тему изобретений, путешествий и новых открытий. Во дворе продуманы зоны для игр, спорта и отдыха, а в центре квартала – прогулочный бульвар и площадь с арт-часами в форме механического сердца. 

Домам присвоен класс энергоэффективности «А» (Очень высокий). Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2020 года.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

 

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