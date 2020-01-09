«Готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры». США сообщили ООН, что не хотят конфронтации с Ираном

Письмо с заверениями о готовности властей США начать прямые переговоры с властями Ирана в Совет Безопасности ООН направила постпред США при ООН Келли Крафт.

«Готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима», – цитирует документ в понедельник, 9 января, ТАСС.

Вместе с тем власти США объснили убийство иранского генерала Касема Сулеймани «правом на самооборону». В письме также содержится ссылка на статью 51 Устава ООН, которая обязывает страны незамедлительно сообщать Совету Безопасности о военных действиях, предпринятых для самообороны. «США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов», – сказано в переданном Крафт письме.

Ранее на ту же статью Устава ООН ссылался постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Правом на самооборону дипломат назвал ракетные удары Тегерана по военным базам в Ираке, где в том числе находятся американские военные. Тегеран не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны Вашингтона, сказал иранский дипломат.





Резкое обострение военной обстановки в регионе произошло после того, как генерал Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс», был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара США, нанесенного по приказу президента страны Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран выпустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные, в том числе по авиабазе Эйн-аль-Асад и аэродрому в Эрбиле. Погибли более 80 человек – не американцы, а иракские граждане, которые находились на базе. Также парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями. После обстрела военных баз 8 января президент США выступил с заявлением об усилении санкций в отношении Ирана.

На этом фоне в минувшее воскресенье через несколько минут после вылета из Тегерана потерпел крушение украинский «Боинг-737». Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли. По официальным данным иранских властей, самолёт потерпел крушение, так как «столкнулся с технической проблемой вскоре после взлета». В настоящее время российские гражданские воздушные суда изменили маршруты и облетают воздушное пространство Ирана.