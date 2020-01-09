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09.01.2020 12:04
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От Гитлера до Третьей мировой. Что год Крысы уже утаил от вас, если вы не читали «Фонтанку»

«Фонтанка» понимает тех, кому в праздники было не до новостей. Ниже – оливье из того, о чем мы писали в новом году: где еще в одном тексте сойдутся Сталин и Тима Белорусских.

От Гитлера до Третьей мировой. Что год Крысы уже утаил от вас, если вы не читали «Фонтанку»

автор фото AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

Новый год «Фонтанка» традиционно начала с перечисления того, что изменилось с 1 января в жизни петербуржцев. Что тут скажешь: грузовики выгоняют из дворов, бумажные трудовые книжки искореняют как класс, ну и все, конечно, дорожает. Кроме туалетов на вокзалах.

Об итогах прошлого года и вызовах нового «Фонтанка» поговорила с известными в Петербурге и России людьми. 

Музыкант Андрей Макаревич рассказал, что в упор не видит музыку рэпера Face и Тимы Белорусских; политолог Валерий Соловей – что Смольный является аутсайдером в глазах Кремля; священник Андрей Кураев – об авторитете церкви среди прихожан и «захожан»; пока еще детский омбудсмен Светлана Агапитова – об усыновлении и разусыновлении; экс-замминистра финансов Сергей Алексашенко – почему эра процветания коррупции не закончится в 2020 году; а блогер и переводчик кино Гоблин (Пучков) - почему советский танкист не должен пожимать руку эсэсовцу даже на экране.

Формула Гоблина о том, что если ты против Сталина, то за Гитлера, – лишь часть, простите, общего дискурса начала года: сначала полиция чуть было не записала зенитовских болельщиков в неонацисты, потом глава «Левада-центра» Лев Гудков рассказал, что пик популярности советского генсека позади.


По-настоящему войной запахло на Ближнем Востоке: 3 января Пентагон уничтожил иранского генерала Сулеймани после нападения на посольство США в Багдаде; в ответ получил удар по своим базам в Ираке. Тегеран вышел из ядерной сделки, Ирак попросил Штаты на выход, цена нефти подскочила в ожидании ближневосточного пожара, а наблюдатели как-то сразу вспомнили, что подобные пожары имеют обыкновение вырастать в мировые войны. Вроде бы выдохнули: накануне Дональд Трамп заявил, что пока США ограничатся санкциями по отношению к Ирану, да и сам Тегеран подчеркнул, что пока стороны квиты. Вот только количество погибших в регионе за эти дни измеряется сотнями: СМИ сообщили о 80 убитых при ударах по американским базам, более 50 человек стали жертвами давки на похоронах генерала Сулеймани. А накануне в аэропорту Тегерана упал «Боинг» «Международных авиалиний Украины»: 176 человек погибли, причины трагедии устанавливает комиссия.

В начале января умер Андрей Павленко, петербургский хирург-онколог, у которого весной 2018 года обнаружили рак желудка третьей стадии. После этого он продолжил оперировать, а параллельно открыл несколько проектов – в частности, блог о течении болезни и проблемах онкологии в России. О том, что шансов на выживание нет, он сообщил за несколько дней до смерти. «Фонтанка» рассказывала о том, как сотни людей 6 января пришли проводить в Спасо-Преображенский собор доктора, который сделал из своего заболевания практическое пособие для товарищей по несчастью. Несколькими часами позже сюда же приехал президент Владимир Путин, но по более жизнеутверждающему поводу - встречать Рождество.

Праздник праздником, а работа по расписанию. После православного Рождества Путин отправился на исламский восток: пообщался с Асадом, а потом вместе с Реджепом Эрдоганом открыл-таки газопровод «Турецкий поток».

Кому мало было Ближнего Востока и войны в реальности, могли прочитать киносценарий Андрея Константинова «Фронтовая любовь». «Фонтанка» публиковала его в 4 частях во время выходных: там тоже Сирия, стреляют, а в персонажах угадываются известные журналисты.

«Афиша Plus» проницательно решила, что салатов на все выходные не хватит, людей надо развлекать чем-то еще. Вот здесь – обзор сериалов на весь январь, самых ожидаемых кинопремьер года и художественных выставок. А для тех, кто проходит ниже радаров, придумано кое-что особенное: «Фонтанка» и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения выложили в открытый доступ лучшие студенческие фильмы, снятые в институте за 2016 – 2018 годы.

Главный фейл каникул – история вокруг молодежного чемпионата мира по хоккею. Дело не в том, что россияне уступили канадцам в финале, это как раз дело житейское. А вот телеканал «Матч ТВ», который параллельно с трансляцией матча на Первом канале запустил архивный победный финал 2011 года, пищи для размышлений добавил. Не все сумели разгадать эту головоломку: в итоге проигравших хоккеистов с триумфом 9-летней давности кто только не поздравил – вплоть до председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева. «Фонтанка» показала, как над этим изгалялся Интернет.
А так-то праздники не заканчивались в Петербургу вплоть до конца каникул: посмотрите, как проходил на Стрелке Васильевского острова Фестиваль огня

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