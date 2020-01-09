Полиция прикрыла в Петербурге наркомагазин, проработавший два года. При обысках изъяли 30 килограммов «синтетики»

Полиция задержала членов организованной преступной группы, два года травившей жителей и гостей Петербурга синтетическими наркотиками. Подробности операции 9 января раскрыли в пресс-службе МВД России.

Сообщается, что обвиняемые стали таковыми благодаря слаженной работе Министерства внутренних дел и петербургской полиции. Предъявлению обвинения предшествовали 17 обысков, задержание семи человек, среди которых предполагаемый организатор, сисадмин, операторы call-центра и трое закладчиков. Деятельность интернет -магазина, через который шла торговля, прекращена.

Силовики раскрыли конспирологическую схему с использованием оборудования для шифрования, программ изменения голоса, облачных сервисов, поддельных документов и арендованных машин. Продавцы наркотиков распространяли рекламу сервиса в клубах и с помощью рассылки сообщений. За день злоумышленники якобы реализовывали до 200 заказов.

Во время обысков оперативники нашли у обвиняемых более 30 килограммов «синтетики», а также компьютеры, роутеры, телефоны, «левые» сим-карты и паспорта, а также оборудование для расфасовки. Товар развозили на машинах премиум-класса.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, все обвиняемые заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.



