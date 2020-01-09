Авторынок России начал год с роста цен на машины, в том числе отечественные

С 1 января 2020 года в России ожидаемо выросли цены на автомобили. В среднем по авторынку подорожание составило от двух до шести процентов, отмечают эксперты. Но в январе – феврале традиционно еще можно купить машину по прошлогодней стоимости – из складских запасов дилеров.

Машины, выпущенные в 2020 году, стали дороже как минимум на 2%, в частности из-за повышения ставок утилизационного сбора, пишет 9 января «Коммерсантъ». Гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин ожидает и дальнейшего роста цен – до 7%, в большей степени для автомобилей премиум-сегмента.

В частности, в концерне Subaru оценивают рост рублевых цен на автомобили 2020 года выпуска в 3 – 6%. Автомобили Mercedes, по информации дилеров, подорожали на 3,5%, BMW – на 1,5 – 4% в зависимости от модели, Audi прибавили от 3,2% до 5,2%. В Volvo Cars отмечают, что вынужденное повышение цен только частично компенсирует повышение утильсбора, и говорят о вероятном росте цен дальше в первом полугодии.

Подорожали и автомобили российского производства, о чем, несмотря на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, говорили эксперты. В Renault изданию сообщили, что из-за «небольших изменений в оборудовании (вроде установки «ЭРА-Глонасс»), а также общей макроэкономической ситуации» рекомендованные розничные цены на машины прибавили около 2%. Цены на автомобили Hyundai выросли в среднем на 1%, предварительно – на 10 – 50 тысяч рублей, говорят дилеры. В Toyota заявили, что рекомендованные цены не пересматривали.





«Лады» с 1 января подорожали на 2 – 3%. Ранее сообщалось, что автомобили «АвтоВАЗа» прибавят в цене до 23 тысяч рублей. По данным «Автостата», с 1 января LADA XRAY подорожала на 5000 рублей, а ее кросс-версия – на 8000 рублей. Семейство Granta прибавило в цене 11 000 рублей, а версия Cross – 15 000 рублей. На те же 15 тысяч рублей подорожали внедорожники LADA 4х4, седаны Vesta, кроме базовой комплектации Classic (она стала дороже на 23 000 рублей), Vesta CNG и Vesta Sport. Седаны Vesta Cross подорожали на 19 000 рублей, универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross – на 18 000 и 22 000 рублей соответственно, а семейство LADA Largus – на 18 000 рублей.

По мнению экспертов, в 2020 году цены на автомобили будут расти более агрессивно. На них действуют несколько факторов: повышение ставок утильсбора, включая его влияние на локально производимые модели, инфляция. При этом никто из производителей еще не отыграл это в стоимости и не оценил потери от новой схемы распределения промсубсидий. В целом же эксперты прогнозируют в наступившем году нулевую динамику рынка либо падение до 10%.