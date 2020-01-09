Индекс РТС превысил 1600 пунктов впервые почти за 7 лет

Индекс РТС вырос на открытии торгов 9 января, сообщается на сайте Московской биржи.

Утром показатель вырос на 0,8% и достиг уровня 1601,92 пункта. Выше 1600 пунктов он поднялся впервые с 14 февраля 2013 года, отмечает «Газета.Ru». По данным на 11:17, индекс составляет 1 594,62 пункта.

8 января впервые с 11 января 2018 года евро упал ниже 68 рублей. Сейчас на Московской бирже он оценивается в 67,9775 рубля.

Кроме того, 8 января стоимость барреля североморской нефти Brent превысила 70 долларов впервые с конца мая.







