В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с приятелем

Ссора, которая произошла между 15-летней омичкой и ее матерью перед Новым годом, привела к жестокому убийству, которым теперь занимается Следственный комитет РФ.

По версии следствия, в Омске в ночь с 30 на 31 декабря 2019 года между женщиной, ее дочерью и 18-летним юношей произошел конфликт. По данным СМИ, мать вернулась в неурочный час домой и застала подростков в постели.

Началась ссора, в результате молодой человек нанес женщине несколько ударов ножом, а дочь в это время нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу. «Потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но в больнице женщина скончалась» – так 9 января семейную драму в Омске описывает региональный СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые тинейджеры были задержаны и сейчас находятся под стражей.



