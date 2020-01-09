В чукотской тундре нашли пропавшего человека. Он 16 дней жил без еды при температуре до -50

Спасатели обнаружили оленевода, пропавшего 21 декабря. Он жив и даже не нуждается в медицинской помощи.

Как сообщает 9 января ИА «Чукотка», бригадир сельхозпредприятия «Пионер» 21 декабря выехал на снегоходе в село Рыркайпий. Днём он вышел на связь по спутниковому телефону и сказал, что из-за непогоды потерял ориентиры. После этого связаться с ним не удавалось.

Сначала его начали искать работники хозяйства, затем присоединилась поисковая группа из двух человек на двух снегоходах. Район поисков даже облетали на вертолёте, но безуспешно. В итоге операции, проводившейся силами четырёх человек на четырёх снегоходах, пропавшего нашли у реки Амгуэма примерно в 200 километрах от Рыркайпия.

«Жив, здоров, но 16 дней ничего не ел. Мужчина всё это время находился в балке, ему было чем топить, поэтому и выжил. Его немного покормили, потому что сразу нельзя много есть», – рассказал изданию глава городского округа.





На Чукотке была самая холодная новогодняя ночь в России. В континентальной части округа термометры показали ниже 50 градусов мороза.



