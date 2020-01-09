Введены в эксплуатацию 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском»

ГК «Полис Групп»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала ГК «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.

Строительство первого (18-20 секции) и второго (14-17 секции) корпусов жилого комплекса началось летом 2017 года.

Первая очередь рассчитана на 874 квартиры, в общей сложности на 1612 кв. м жилья, вторая – на 1275 квартир, в общей сложности на 37 744 кв. м. Высота корпусов составляет 25 этажей.

ЖК «Полис на Комендантском» возводится на участке площадью 84 982 кв. м неподалеку от станции «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским заказником. В настоящее время продолжается реализация 3 и 4 очередей проекта. Срок окончания строительства запланирован на 2 квартал 2020 года.

На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, игровые комплексы выполнены из экологичных материалов, зона активити для взрослых.

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