«Я хотел защищать родину. Я не ожидал, что попаду в такой ад». Расстрелявший сослуживцев рядовой Шамсутдинов написал открытое письмо

Срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший из автомата восьмерых сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо из СИЗО. Фото послания опубликовано в группе «Спасти рядового Рамиля Шамсутдинова» утром 9 января.

В письме солдат благодарит тех, кто его поддерживает, просит прощения у близких жертв и сожалеет о случившемся. При этом Рамиль отмечает, что иного выхода у него не было, так как издевательства были нестерпимыми.

«Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент сорвался и пошел на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям и сломал свою жизнь», — говорится в письме.

Дело о неуставных отношениях в воинской части под Читой начнёт рассматриваться по существу уже в январе. По нему Шамсутдинов проходит в качестве потерпевшего.





Ранее рядовой раскрыл подробности своей службы. Через адвоката он передал, что у него и других молодых солдат забирали деньги, заставляли мыть туалеты вне наряда. Кроме того, офицеры издевались над молодыми. Так, незадолго до расстрела один из них не давал Рамилю спать. Если тот всё же засыпал, его выгоняли на плац и гоняли, иногда в костюме химзащиты.

25 октября 20-летний военнослужащий воинской части № 54160 в Забайкалье во время караула открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли на месте, а двое получили ранения различной степени тяжести. По версии Минобороны, причиной стал нервный срыв, не связанный со службой. СМИ распространяют версию о неуставных отношениях в части, однако официального подтверждения этой информации нет. Солдат Рамиль Шамсутдинов арестован на два месяца. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц).