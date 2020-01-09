Украинский самолет в небе над Тегераном загорелся из-за неисправности. Иран опубликовал первые итоги расследования

Организация гражданской авиации исламской республики обнародовала первые итоги своего расследования причин крушения Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».

«Трехлетний самолет Boeing, который последний раз проводил плановое техническое обслуживание 6 января, столкнулся с технической проблемой вскоре после взлета и начал лететь в близлежащий аэропорт, прежде чем потерпел крушение», – приводит 9 января заявление иранского ведомства агентство Reuters.

В воздухе, как заявляет Тегеран, лайнер загорелся, а взрыв произошел уже при столкновении с землей. При этом экипаж не отправил «никакого сообщения о необычных обстоятельствах».

Опрошенные Reuters западные специалисты в авиационной отрасли также склонны считать, что причиной ЧП мог стать именно сбой. «Один из двигателей реактивного самолета перегрелся», – предположил один из собеседников.



