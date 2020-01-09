Происшествия
Украинский самолет в небе над Тегераном загорелся из-за неисправности. Иран опубликовал первые итоги расследования
Организация гражданской авиации исламской республики обнародовала первые итоги своего расследования причин крушения Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».
«Трехлетний самолет Boeing, который последний раз проводил плановое техническое обслуживание 6 января, столкнулся с технической проблемой вскоре после взлета и начал лететь в близлежащий аэропорт, прежде чем потерпел крушение», – приводит 9 января заявление иранского ведомства агентство Reuters.
В воздухе, как заявляет Тегеран, лайнер загорелся, а взрыв произошел уже при столкновении с землей. При этом экипаж не отправил «никакого сообщения о необычных обстоятельствах».
Опрошенные Reuters западные специалисты в авиационной отрасли также склонны считать, что причиной ЧП мог стать именно сбой. «Один из двигателей реактивного самолета перегрелся», – предположил один из собеседников.
Справка:
Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился около 6 часов по тегеранскому времени (около 5:30 мск) 8 января после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Погибли 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, 4 – Афганистана и по три человека из ФРГ и Великобритании. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, говорится на её странице в Facebook. Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендацию не использовать для полётов, в том числе транзитных, воздушное пространство Ирака и Ирана, а также избегать полетов над Персидским и Оманским заливами.