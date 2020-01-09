Почти 2000 ДТП и два десятка погибших – итог новогодних каникул на дорогах Петербурга и области

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленинградской области подвела итоги длинных выходных на дорогах регионов. Всего за новогодние каникулы инспекторы зафиксировали 1924 ДТП, в которых пострадали 186 человек и погибли 22. По сравнению с прошлым годом аварий было значительно меньше, а вот жертв – больше.

Как сообщается 9 января в группе Управления ГИБДД по городу и области "ВКонтакте", с 1 по 8 января 2020 года в Петербурге произошло 1421 ДТП. Из них пострадавшие были в 83 случаях: травмы получили 107 человек, в том числе 11 детей. Погибли 12 человек, включая троих детей.

На дорогах Ленобласти зафиксировали 503 аварии, из которых с пострадавшими было 59. Травмы получили 79 человек, в том числе 11 детей. Погибших было 10 – 9 взрослых и один ребенок.

Годом ранее, с 31 декабря 2018-го по 8 января 2019 года, ГИБДД Петербурга и Ленобласти зафиксировала в обоих регионах 3193 дорожные аварии: более 2,5 тысячи в городе и 650 в области. Пострадавших было больше – 225 человек, а вот по погибшим статистика была менее печальной – 13 человек в общей сложности.



