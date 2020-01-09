Синий КАМАЗ с Учебного укатил в каникулы

Крупную кражу расследуют полицейские Выборгского района Петербурга. Пропал автомобиль не только дорогой, но и большой по размеру.

Как сообщает 9 января пресс-служба городского ГУ МВД, накануне вечером в полицию обратился 28-летний петербуржец. У него в новогодние каникулы, в период с 13 часов 31 декабря до 13 часов 8 января, пропал КАМАЗ стоимостью 2,5 миллиона рублей. Самосвал был припаркован в Учебном переулке, 1, неподалёку от зданий администрации округа и больницы.

По данным «Фонтанки», синий самосвал 2015 года выпуска застрахован по ОСАГО и по каско, оба полиса были в салоне. Его хозяин живёт на соседней улице и официально не работает.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.







