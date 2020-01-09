У закрытой «Балтийской» собралась толпа, хотя метрополитен предупреждал ещё в прошлом году

Ремонт на станции метро «Балтийская» стал сюрпризом для многих петербуржцев, отправившихся на работу утром 9 января.

Фотографию с толпой у входа опубликовал очевидец в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» с комментарием: «Закрыт вход в метро на станции «Балтийская». Причина неизвестна».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

На самом деле ГУП «Петербургский метрополитен» заранее предупреждал об изменении режима работы станции в период с 8 января по 12 февраля 2020 года. Вход в вестибюль закрыт с 8:10 до 9:20, а с 17:00 до 19:00 – ограничен. Ограничения введены из-за модернизации эскалаторов.







