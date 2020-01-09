Покупатель «Пятёрочки» на Стародеревенской чуть не зарезал кассира из-за того, что его не пропускали без очереди

Отказ пробить продукты покупателя вне очереди закончился ножевым ранением для кассира «Пятёрочки» в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», сигнал о драке в супермаркете на Стародеревенской улице поступил на пульт дежурного полиции в десятом часу вечера 8 января. 32-летний работник кассы рассказал правоохранителям, что около девяти часов перед ним предстал неизвестный мужчина, который хотел закупиться без очереди. Между ним и продавцом произошёл конфликт, в ходе которого покупатель достал нож и ударил им оппонента. Работник «Пятёрочки» в запале не обратил внимания, что его ранили. Понял он это позднее, в подсобке.

Кассир супермаркета был госпитализирован в третью городскую больницу. Нападавшего ищет полиция.



