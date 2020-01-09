Горячий «Мерседес» на Тухачевского подплавил японского соседа

Два автомобиля пришлось тушить минувшей ночью в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Маршала Тухачевского, 13, поступил 9 января в 2:40. В припаркованном там «Мерседесе» обгорели салон и отсек двигателя, а у соседнего «Субару» оплавились пластиковые детали. Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание в 2:56.

На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как плотно запаркованы дворы на Тухачевского. Судя по видео, пожарные не решились подъезжать близко к горящей машине и тянули шланги за несколько десятков метров.







