На дорогах Петербурга ещё каникулы. Но уже есть многокилометровая пробка

Судя по загруженности дорог Санкт-Петербурга утром 9 января, многие горожане ещё отдыхают.

По оценке «Яндекса», в городе всего 2 балла. В декабре в это время обычно было 5 баллов, а утренний максимум составлял 6. Во время новогодних каникул по утрам было по 1 баллу, днём 2, а по вечерам 2 – 3 балла.

Тем не менее уже есть проблемные места. В 8:06 «Яндекс.Пробки» заметили «неожиданно плотное движение» на Выборгском шоссе – 9 баллов в центр, что на 6 баллов выше обычного. В 8:27 была зафиксирована 4,2-километровая пробка на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице – от Бассейной улицы до Лиговского проспекта.







