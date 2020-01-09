Опять эвакуации. «Старые друзья» вернулись с каникул и забросали суды Петербурга угрозами взрыва

Суды Петербурга начали первую рабочую неделю в 2020 году с эвакуаций. Здания пустеют по очереди утром 9 января, заседания срываются.

«Наши "старые друзья" поздравляют всех с началом нового рабочего года! Василеостровский, Красногвардейский, Куйбышевский, Дзержинский, Петродворцовый и Петроградский районные суды эвакуируются», – иронизируют в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

«Крепитесь люди, скоро лето!» – внушают надежду на спокойные времена анонимные шантажисты. Вместе с судами они, как обычно, угрожают Пулково, метрополитену и медицинским учреждениям. Пока что это городские родильные дома.



